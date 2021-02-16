Ингушетия в числе регионов-лидеров по борьбе с ВИЧ

В группу «А» рейтинга — лидеры по борьбе с ВИЧ — вошли 13 регионов, в том числе Ингушетия, Сахалинская, Брянская области, Калмыкия и Чувашия, сообщает «Коммерсантъ».

Москва осталась в группе «D» (проблема выражена выше среднего), Санкт-Петербург — в группе «С» (средняя выраженность проблемы).

Самыми проблемными оказались Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым.

Исследователи опирались на данные от Минздрава и Роспотребнадзора за 2019 год. Эксперты считают, что при всех вопросах к официальной статистике этот рейтинг наиболее близок к реальности.

Отметим, что по данным республиканского центра «Анти-СПИД» в Ингушетии с 1999 года по 1 декабря 2020 года зарегистрировано 1389 случаев ВИЧ. 551 человек умер, из них 469 — мужчины, 76 женщин и 6 детей.

Проект «Если быть точным» собирает и анализирует статистику по социальным проблемам. Проблему распространения ВИЧ-инфекции в России исследователи изучают с 2014 года.

Для расчета рейтинга аналитики проекта разработали собственную методику с выбором наиболее говорящих, ключевых показателей. Среди них — процент населения, обследованного на ВИЧ за год; количество человек, живущих с этой болезнью; сколько из них состоит на учете, и какой процент получает лечение; количество умерших за год от ВИЧ-инфекции.

Как отмечают «Известия», по официальным данным, в 2019 году в России было зарегистрировано 1 068 839 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 30 сентября 2020 года их число выросло до 1 097 182.

Россия входит в пятерку стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ и занимает первое место в Европе.

В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, которая будет действовать до 2030 года.

Согласно стратегии, в течение 10 лет планируется снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м. Также к 2030 году число людей, принимающих антиретровирусную терапию, должно вырасти с 72 до 95%, при этом стоимость терапии должна постепенно снижаться.

В России за ближайшие 10 лет планируется полностью изжить дискриминацию людей с ВИЧ, сделав акцент на повышении знаний об этой инфекции.