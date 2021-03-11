Ингушетия в числе регионов, где совершено меньше всего преступлений в сфере IT-технологий

Так, в отчетном периоде подобных преступлений было зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад. С использованием сети интернет рост их количества составил 51,3%, а число преступлений при помощи средств мобильной связи увеличилось на 39%.

Согласно документу, если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, то в первом месяце текущего года она увеличилась до 25%.

Согласно статистике, наименьший прирост выявлен в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской, Курганской и Смоленской областях, в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Туве, и Московской области.

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии и составляет 87%. В Севастополе отмечается рост на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%.

Также больше всего таких преступлений было зафиксировано в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе.