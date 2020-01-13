Статистика

Ингушетия в числе регионов, где самые дешевые гостиницы

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Наиболее дорогостоящие гостиницы в России расположены на Чукотке. Там средняя стоимость суток проживания по данным на ноябрь минувшего года составляла 4,6 тысячи рублей с человека. Об этом свидетельствует статистика Росстата, с которой ознакомился NEWS. ru.

Меньше всего за сутки проживания придется заплатить в Алтае (842 рубля), Рязанской области (989 рублей), Ингушетии (1052 рубля). При этом в туристической столице России — Санкт-Петербурге — средняя цена одного дня в гостинице составляет 1547 рублей.

Лидерами высоких цен на номера в гостиницах также стали Ханты-Мансийский (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий (3,7 тысячи рублей) автономные округа, Москва (3,2 тысячи рублей) и Камчатский край (3,1 тысяча рублей).

Высокая стоимость проживания на Чукотке, в ХМАО и ЯНАО связана с тем, что в этих регионах присутствует недостаток средств размещения. Об этом в разговоре с NEWS. ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что эти регионы только развивают туристическую сферу. По словам эксперта, большинство местных отелей (порядка 70%) — бывшие коммунальные квартиры.

В Рязанской области и в Алтайском крае, в свою очередь, есть как дешевые места для остановки, так и относительно дорогие — санатории и пансионаты, заявил специалист. По этой причине у туристов есть выбор, и владельцы гостиниц вынуждены устанавливать конкурентоспособные цены на проживание. При этом, отметил собеседник NEWS. ru, самым большим гостиничным фондом обладают Москва, Санкт-Петербург и курорты юга России.

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