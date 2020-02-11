Ингушетия в числе регионов, где меньше всего совершаются IT-преступления

Меньше всего подобных преступлений было совершено в Чечне (1,7%), Дагестане (3,5 процента), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6 процента) и Московской области (5,3%).

В 2019 году наибольший процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении.

По информации ведомства, в прошлом году 28,6 процента от всех преступлений в этом регионе были связаны с применением IT-технологий.

На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 27,2 процента. За ним следуют Чувашия (26,8%), Республика Коми и Пензенская область (23,9 и 23,1 процента соответственно).