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Ингушетия в числе регионов, где меньше всего совершаются IT-преступления

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В 2019 году министерство внутренних дел зарегистрировало более 294 тысячи IT-преступлений, что на 68,5 процента больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба МВД России.

Меньше всего подобных преступлений было совершено в Чечне (1,7%), Дагестане (3,5 процента), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6 процента) и Московской области (5,3%).

В 2019 году наибольший процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении.

По информации ведомства, в прошлом году 28,6 процента от всех преступлений в этом регионе были связаны с применением IT-технологий.

На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 27,2 процента. За ним следуют Чувашия (26,8%), Республика Коми и Пензенская область (23,9 и 23,1 процента соответственно).

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