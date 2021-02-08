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Ингушетия в числе регионов-аутсайдеров по доступности бензина на среднемесячную зарплату

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Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров топлива в месяц. Второе место заняла Москва (1944 литра), третье — Чукотский автономный округ (1707 литров).

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители семи регионов, в том числе  - Ингушетии (591), Карачаево-Черкессии (573 литра), Ивановской области (569 литров).

Согласно официальным данным, в 2020 году бензин в России подорожал, хотя темпы роста цен в большинстве регионов и по стране в целом были относительно невысокими. Стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 с середины января 2020 по середину января 2021 года выросла на 2,9%, что ниже уровня инфляции в прошлом году.

Более чем в половине регионов цены на бензин изменились менее чем на три процента. Как считают эксперты, сравнительно небольшой рост цен в целом по стране обусловлен действием демпферного механизма, сглаживавшего ценовые колебания в периоды резких перепадов нефтяных котировок. Вместе с тем существенные различия в уровне цен и их динамике в различных регионах Российской Федерации сохранились.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году тенденция роста цен на автомобильный бензин с темпами ниже инфляции сохранится. При этом темп роста номинальной заработной платы в среднем по стране, скорее всего, будет обгонять по темпам инфляцию, поэтому доступность бензина должна немного увеличиться, однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному.

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