Коронавирус

Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной

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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в стране отсутствуют регионы, которые бы находились в «зеленой» зоне затухания пандемии, а в восьми эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая.

Речь идет об Алтае, Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и Чукотке.

Специалист отметил, что стабильными остаются четыре региона: Ленинградская область, Ингушетия, Чечня и Краснодарский край.

Неудовлетворительную динамику по распространению коронавируса показывают Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов.

Москва и Московская область пребывают в «светло-желтой» зоне (удовлетворительная).

Тавадян также спрогнозировал, что эпидемия Covid-19 в России может выйти на пиковое значение на уровне 20 тысяч случаев в сутки, что в два раза превышает весенние пиковые показатели. По его расчетам, пик заболеваемости придется на ноябрь.

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