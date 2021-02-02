Ингушетия в 2020 году оказалась в числе «лидеров» преступлений в информационно-телекоммуникационных технологиях

Отмечается, что если в 2019 году Ингушетия была в числе регионов с наименьшим количеством IT-преступлений, то в 2020 занимает одно из лидирующих мест в списке с темпом прироста преступлений на 167,5%.

Наивысший прирост в Санкт-Петербурге — 780,6%, далее в Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве (132%). А наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и Республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

Злоумышленники в 2020-м в совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1%, достигнув 190,2 тыс. В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тыс. С помощью интернета совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%).

Тенденция роста числа зарегистрированных IТ-преступлений обусловила активизацию работы по совершенствованию законодательной и ведомственной нормативной базы, создание специализированного подразделения для борьбы с такими деяниями, а также перевод киберхищений в категорию тяжких преступлений.