Статистика

Ингушетия среди регионов, где самые низкие зарплаты

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Средняя зарплата в России в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 3,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Карачаево-Черкесии (27 тыс. рублей), Дагестане (27,2 тыс. (27,2 тыс.), Ивановской области (27,3 тыс.), Ингушетии (27,5 тыс. рублей) и Чечне (27,7 тыс.).

На Чукотке самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс.), Магаданская область (92,9 тыс.) и Ненецкий АО (86,8 тыс. рублей).

Высокие зарплаты в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока во многом обусловлены региональными надбавками за непростые условия проживания, рассказал RT проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Также, по словам эксперта, на высокие зарплаты в этих регионах влияют надбавки за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

В то же время в кавказских регионах, где фиксируется низкий уровень зарплат, население преимущественно занято в бюджетной сфере и сельском хозяйстве, где не предусмотрены высокие прибавки к зарплате.

В январе текущего года RT опубликовал результаты опроса, которые показали, какую зарплату хотели бы получать россияне.

Так, на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных, заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов.

Как отмечали специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

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