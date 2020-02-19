Ингушетия среди регионов, где бизнес «не умирает»

По подсчетам авторов, в прошлом году закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось, — 611,8 тысячи против 264,6 тысячи.

«Смертность» бизнеса в 2019 году была характерна для всех российских регионов, кроме Ленинградской области (плюс 585 компаний), Чечни (плюс 154), Бурятии (плюс 37), Ингушетии (плюс 27) и Чукотского автономного округа (плюс две компании), говорится в сообщении.

Отмечается, что тенденция закрытия предприятий наблюдается последние три года — с момента начала сбора данных. В 2017 году закрылось 510,7 тысячи компаний против 359,4 открывшихся (преобладание в 1,4 раза), в 2018 — 622,1 тысячи против 290,2 тысячи (2,14 раза).

Таким образом, за последние три года в России количество действующих компаний совокупно снизилось на 680 тысяч, или на 18%. Более половины закрывшихся предприятий к этому моменту работали больше года, 48 тысяч компаний имели стаж свыше пяти лет.