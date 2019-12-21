Спорт

Ингушетия — спортивный регион, у которого есть большая потребность в развитии данной сферы — Колобков

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В Магасе состоялась двухсторонняя встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и министра спорта России Павла Колобкова, прибывшего в республику с рабочим визитом.

Колобков отметил, что важно детально изучать, как обстоят дела с развитием спорта по всей стране, и подчеркнул, что Ингушетия — спортивный регион, у которого есть большая потребность в развитии данной сферы.

«Вы знаете, что утвержден федеральный проект «Спорт — норма жизни». Его основная задача — увеличить до 55% количество граждан, занимающихся спортом. Несмотря на то, что в последние годы сделан большой прогресс в этом направлении, показатель в регионе недостаточно высокий — это 21%, а обеспеченность спортивными сооружениями довольно низкая. Поэтому было важно лично ознакомиться с ситуацией, изучить уровень организации работы», — сказал министр спорта России.

Он отметил, что «потенциал есть, много молодых ребят, республика может стать одним из самых развивающихся в данной области субъектом. Всю необходимую помощь, в том числе методическую, мы окажем».

Калиматов поблагодарил Колобкова за приезд и личный осмотр ключевых спортивных объектов Ингушетии.

«Мы проработаем те сегменты, на которые вы обратили внимание, сбалансируем и, с методической помощью министерства спорта России, будем выравнивать работу регионального ведомства», — сказал руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Глава и правительства республики.

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