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Ингушетия снова примет участие в международной акции «Сад памяти»

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С 18 марта в Ингушетии стартует международная акция «Сад памяти», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«Посадка саженцев запланирована в период с 18 марта. Акция пройдет по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза России», — подчеркнули в экологическом ведомстве.

В этом году акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Каждое дерево станет символом памяти и благодарности мирных поколений.

Цель акции заключается в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в память о погибших в войне против фашистов.

На территории Ингушетии в 2020 году в рамках акции было высажено около 27 тысяч саженцев. По поручению Главы Ингушетии для посадки были выбраны медоносные деревья.

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