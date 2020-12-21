Ингушетия рискует не успеть ликвидировать незаконные свалки

Как сообщается на сайте Минприроды России, на днях прошло онлайн-совещание, на котором обсудили риски и проблемы, возникающие при ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, порядок совместной работы с Минприроды России и возможность сдать проекты раньше намеченных сроков, дополнить перечень новыми объектами. Руководство 84-х субъектов рассказало в ходе совещания о промежуточных итогах работы по реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«Перечень свалок, подлежащих ликвидации, сформирован, установлены сроки достижения показателей. Заключены соглашения о реализации региональных проектов «Чистая страна», по которым взяты обязательства по уборке 191 объекта. В 2019 году убрано 16 свалок, в 2020 году завершается еще 12 мероприятий. В настоящее время организационные работы по ликвидации 163 несанкционированных свалок начаты в 61 регионе России», — сообщил замглавы Минприроды России Мурад Керимов.

По итогам совещания был предложен формат дорожной карты до 2024 года. Основные точки дорожной карты — даты, когда субъекты обязаны представить полный комплект документов по проекту для софинансирования из средств федерального бюджета: до 1 июня года, предшествующего началу проекта.

«Грамотное планирование — это первая составляющая, вторая — это выполнение. Все мероприятия должны завершиться в срок. Срывы недопустимы. Считаю, что все работы должны стоять на личном контроле у глав субъектов, поскольку это то, что касается каждого жителя», — прокомментировал итоги совещания министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.