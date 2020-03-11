Память

Ингушетия присоединится к всероссийской акции «Сад памяти»

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В Ингушетии с 18 марта по 22 июня 2020 года пройдет акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции за погибших на войне будут высажены деревья, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства республики.

«Сад памяти» является формой уважения к памяти защитников Отечества, патриотическим порывом неравнодушных граждан, способом внесения вклада в увековечение памяти не вернувшихся с войны.

Цель данного мероприятия — укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев памяти о погибших в годы ВОВ. К участию в акции может присоединиться любой желающий.

Отметим, что публикация о всероссийской акции «Сад памяти» маркируется хештегом #садпамяти, в том числе при публикации фотографий и селфи с акции.

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