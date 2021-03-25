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Ингушетия присоединится к Всемирной акции «Час Земли»

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В рамках экологической акции «Час Земли» 27 марта в Ингушетии отключат осветительные устройства и электроприборы на предприятиях и государственных учреждениях, сообщили в Минприроды региона.

«В 2021 году «Час Земли» запланирован на 27 марта в период с 20.30 до 21.30 по местному времени. Это самая массовая экологическая акция на планете. Ее цель в том, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты», — говорится в сообщении.

По его словам, любой желающий может стать участником акции: для этого нужно просто выключить электроэнергию в своем доме или квартире на один час, в знак небезразличного отношения к ресурсам Земли, и отметить себя на интерактивной карте официального сайта акции.

Отметим, что ежегодно в этой акции участвуют миллионы людей из 180 стран, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, в том числе и такие как Эйфелева башня, Биг-Бен и Колизей.

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