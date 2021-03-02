Ингушетия присоединится к международной мартовской акции «Час Земли»

«В субботу, 27 марта, по инициативе Всероссийского фонда дикой природы (WWF) пройдет самая массовая на планете природоохранная акция «Час Земли». В этот день люди по всему миру выключат свет на один час с 20:30 до 21:30 по местному времени. У жителей планеты будет ровно час времени, чтобы задуматься о созданных их необдуманными действиями проблемах, касающихся окружающей среды, изменения климата, загрязнения природы и сбережения ресурсов Земли. Ингушетия не должна остаться в стороне от этого события», — прокомментировали событие в региональном экологическом ведомстве.

В «Час Земли» будет отключена подсветка таких известных зданий и сооружений, как Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг Бен, Римский Колизей и сотен других.

В этом году акция пройдет в режиме онлайн с целью привлечь внимание к современным актуальным экологическим проблемам.

WWF впервые организовал акцию в России в 2009 году. С 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов. В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1000 других знаменитых объектов столицы. Праздничные мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки знаковых зданий и сооружений происходит и в 1000 других российских городах.