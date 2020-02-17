Память

Ингушетия присоединится к конному походу в рамках проекта «Герои России — сыны Кавказа»

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Мемориал памяти и славы в Назрани

В Северо-Кавказском федеральном округе планируется реализовать проект «Герои России — сыны Кавказа», в рамках которого планируется проведение длительного автономного конного похода по территории всех 7 субъектов СКФО общей протяжённостью маршрута более 960 км, сообщил газете «Ингушетия» заместитель руководителя проекта Ибрагим Яндиев.

«В рамках проекта планируется проведение длительного автономного конного похода по территории всех 7 субъектов СКФО общей протяженностью маршрута более 960 км с охватом не менее 280 всадников — представителей 15 народов, принимавших участие в 1-й мировой войне более века назад в рядах «Дикой дивизии». В реализацию проекта будет вовлечено 7 региональных конных и патриотических клубов, а также общественные и государственные организаций СКФО», — сказал Яндиев.

По его словам, главная цель проекта — это создание условий для укрепления межнационального единства народов Кавказа и патриотического воспитания молодежи.

Конный поход пройдет по территории СКФО в период с 10 по 23 августа.

Напомним, что среди самых известных боевых эпизодов Кавказской Туземной конной дивизии в Первой мировой войне, является бой Ингушского конного полка у селения Езержаны 15 июля 1916 года в ходе Брусиловского наступления на Юго-Западном фронте.

Оценка иего значение были изложены в приказе по 41-му армейскому корпусу и в сообщении штаба Верховного главнокомандующего. Атака ингушей явилась, пожалуй, самым громким успехом не только «Дикой дивизии», но и одним из заметных дел русской кавалерии в Первой мировой войне. Этот беспримерный бой вошел в известный тактический труд «Двенадцать славных дел русской кавалерии в войне 1914 года» генерала Краснова.

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