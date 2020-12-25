Культура

Ингушетия примет участие во Всероссийском проекте «Народная культура для школьников»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова приняла участие во Всероссийском вебинаре «Народная культура для школьников. Практическое руководство», сообщила пресс-служба учреждения.

Как отметила худрук РДНТ, в программе вебинара была представлена презентация концепции проведения Всероссийской акции «Народная культура для школьников», направленной на приобщение детей и молодежи к фольклорному наследию в целях пробуждения интереса к многонациональным традициям России.

«Думаю, что проект «Культура для школьников», реализуемый федеральными Министерством культуры и Министерством просвещения при участии Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, будет интересен и охватит большое количества педагогов, детей и их родителей», — высказала свое мнение Абдурзакова.

Она отметила, что по итогам прошлого года в пилотных регионах, где проводился данный проект, его участниками стали более 1 млн школьников, это около 70% от всех учеников в этих субъектах.

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