Ингушетия примет участие во Всероссийском проекте «Народная культура для школьников»
Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова приняла участие во Всероссийском вебинаре «Народная культура для школьников. Практическое руководство», сообщила пресс-служба учреждения.
Как отметила худрук РДНТ, в программе вебинара была представлена презентация концепции проведения Всероссийской акции «Народная культура для школьников», направленной на приобщение детей и молодежи к фольклорному наследию в целях пробуждения интереса к многонациональным традициям России.
«Думаю, что проект «Культура для школьников», реализуемый федеральными Министерством культуры и Министерством просвещения при участии Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, будет интересен и охватит большое количества педагогов, детей и их родителей», — высказала свое мнение Абдурзакова.
Она отметила, что по итогам прошлого года в пилотных регионах, где проводился данный проект, его участниками стали более 1 млн школьников, это около 70% от всех учеников в этих субъектах.
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