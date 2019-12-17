Экология

Ингушетия примет Международный форум экологов на курорте «Армхи»

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Форум экологов с участием гостей из различных российских регионов и ряда стран пройдет с 20 по 23 декабря в живописнейшем уголке Ингушетии, рассказали газете «Ингушетия» в экологическом центре СКФО «Зеленый полумесяц» во вторник.

«Международный форум «Зеленый полумесяц» состоится на территории всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что целью мероприятия послужат изучение основ экологичного образа жизни, формирование единого вектора экологического образования и воспитания молодежи через объединение усилий по сохранению природного наследия, поддержание экологического благополучия в регионах в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

Спикерами международного форума станут известные в России и странах СНГ экологи, экотренеры, авторы книг об экологичной жизни в городе, популярные экоблогеры.

В программу мероприятия включены вопросы, связанные с ведением экологического образ жизни, отказом от «мусора», расхламлением пространства, sharing-экономикой, раздельным сбором отходов, энергосбережением. Планируется проведение лекции на тему «Экотренер — профессия будущего».

В обучение войдут теория, практика, наглядные разборы в формате контактных занятий и программирования развития — «Моя экожизнь».

Форум организован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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