Ингушетия получит средства из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения

Распоряжением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, предельный уровень софинансирования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» установлен наравне с этим же показателем для реализации национальных проектов.

В частности, максимальный размер софинансирования — 99% — предусмотрен для 26 регионов. В их числе — Ингушетия, Адыгея, Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и другие субъекты.

Речь идет о строительстве, ремонте и переоснащении городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Многие из них расположены в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны,

На развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей.

Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей. Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.