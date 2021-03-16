Ингушетия получит около 3 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с Covid-19

Ингушетия получит 2823, 4 тыс. рублей.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.

Вопрос о выделении дополнительных средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 11 марта текущего года.