Ингушетия получит около 3 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с Covid-19
Кабмин направит еще 2,7 миллиарда руб. регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных Covid-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.
Ингушетия получит 2823, 4 тыс. рублей.
Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.
Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.
Вопрос о выделении дополнительных средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 11 марта текущего года.