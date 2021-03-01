Ингушетия получит около 107 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Деньги поступят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 27 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов.

Ингушетия получит 106 млн 920 тыс. рублей «в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций».

Мишустин также подписал распоряжение, которым дополнительно выделяется 10,5 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в Крыму. Эти деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят привести в порядок свыше 330 км дорожного полотна на полуострове.

Вопрос модернизации дорожной инфраструктуры обсуждался на совещании с вице-премьерами 1 марта. Премьер-министр поставил перед руководителями регионов задачу полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог.

«Чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы», — отметил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.