В числе субъектов федерации — Ингушетия, Адыгея, Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и другие.

На развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.

Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Уточняется, что деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.