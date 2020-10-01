Ингушетия получит доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ

«Подписанный документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». По условиям соглашения «НКТ» бесплатно передаст в образовательные учреждения региона 3 тыс. лицензий на пакет офисных решений «Р7-Офис», — сказал представитель Минпромсвязи.

Он отметил, что реализация соглашения также включает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание республиканского центра компетенций «Р7-Офис. Профессиональный». Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета, внедрением которого на территории республики займется официальный дистрибьютор IT-компания Lad.

«Власти Ингушетии стремятся обеспечить школьников передовыми технологиями отечественного производства не только потому, что российские офисные решения соответствуют всем современным требованиям, но и чтобы показать детям, насколько широки перспективы развития IT-технологий в их родной стране», — сказал глава Минпромсвязи Ингушетии Муса Плиев, комментируя соглашение.

По данным руководства АО «НКТ», учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом. Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.