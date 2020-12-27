Ингушетия получит более 500 млн рублей на поддержку бюджета региона

Отмечается, что «финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

Ингушетия получит 514224,5 тыс. рублей, деньги должны поступить до конца 2020 года.

Вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Всего в уходящем году на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов было направлено порядка 300 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил Президент России, говорится в релизе.