Ингушетия получит более 10,5 млн руб. на бесплатные лекарства для больных Covid-19

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабинета министров.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, что в ноябре на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 5 млрд рублей.

Решение о выделении дополнительного финансирования было озвучено 15 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

Мишустин поручил региональным властям тщательно следить за тем, чтобы пациенты вовремя получали лекарства. Премьер-министр неоднократно подчеркивал важность оперативного реагирования на любые сигналы, связанные с нехваткой лекарств, медицинских изделий и оборудования в регионах. По его словам, необходимо, чтобы все это было в достаточном количестве.

В России уже запустили специальную горячую линию для медицинских работников, куда они могут сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием. Эту работу контролирует Минздрав страны.