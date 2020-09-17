Субсидии

Ингушетия получит 200 млн руб. на реконструкцию автодороги «Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек»

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Регионы получат еще более 4,5 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ингушетии будут выделены 200 миллионов рублей на реконструкцию автодороги «Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек» 42-52 км и 52-65 км (вторая очередь).

«Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре. Транш также позволит привести в нормативное состояние почти 160 километров дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабинета министров.

Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Решение о выделении финансирования на ускорение дорожных работ принято по поручению Президента России Владимира Путина. «Росавтодору» предстоит в течение месяца подписать с регионами необходимые соглашения. Доклад об исполнении поручения будет представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

«Решение позволит улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты», — говорится в сообщении.

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