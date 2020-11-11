Ингушетия получила из федерального бюджета более 140 миллионов руб. на борьбу с Covid-19

«Нам выделены средства на борьбу с коронавирусом, из общей суммы 5 млн рублей мы направим на лаборатории, порядка 20 млн будет направлено на закупку лекарственных средств для амбулаторной сети и на 120 млн рублей мы закупим необходимое оборудование при лечении больных с коронавирусом, как правило это реанимационное оборудование: аппараты ИВЛ, неинвазивные маски, увлажнители воздуха, прикроватные кардиомониторы и т. д.», — сказала Кациева.

По ее словам, при составлении заявки на необходимое оборудование, ведомством были опрошены реаниматологи, которые занимаются лечением тяжелых пациентов.

«Сумма выделена нам по расчетам, все зависит от численности населения, от наличия коечного фонда, от обеспеченности необходимым, уровнем заболеваемости, там очень много параметров. Вообще, мы должны их освоить до конца года, но мы осваиваем их уже сейчас, мы укрепляем реанимации, лабораторные службы. При составлении заявки, мы говорили не с главврачами медучреждений, а пригласили работающих реаниматологов, это врачи, которые непосредственно с первого дня работают с больными с коронавирусом и знают ситуацию в каждом реанимационном зале», — добавила замминистра.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Ингушетии проведено 118322 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 7979 впервые установленных диагнозов Covid-19.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6488. 53 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ. Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.