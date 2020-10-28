Ингушетия получила бонус на реконструкцию трех дорожных участков

«Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия «Ингушавтодор» в связи с досрочным завершением национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализует еще три дополнительных объекта из предусмотренных на 2021 год. Их общая протяженность составляет 4,7 км, стоимость — 106,9 млн рублей», — сообщает источник.

Реконструкции и ремонту подвергнутся два участка дороги «Назрань — Средние Ачалуки» общей протяженностью 2,4 км и подъезд к сельскому поселению Барсуки от трассы «Кавказ» протяженностью 2,3 км.

По мнению дорожной службы, благоприятные природно-климатические условия и имеющаяся практика проведения дорожных работ позволят завершить указанные объекты до конца текущего года.

В целом, в 2021 году Ингушетия планирует привести в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью 13,5 км и стоимостью 301,3 млн руб.

Напомним, в текущем году Ингушетия в числе первых завершила реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике, реализовав 7 объектов общей протяженностью 13,6 км.