Дороги

Ингушетия получила бонус на реконструкцию трех дорожных участков

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«Ингушавтодор» проводит конкурсные процедуры по реконструкции и ремонту трех дорожных объектов. Об этом государственное управление автомобильных дорог региона сообщило на официальном сайте. Соответствующее распоряжение перераспределения средств федерального бюджета, выделяемых в рамках механизма опережающего финансирования, было принято Правительством Российской Федерации.

«Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия «Ингушавтодор» в связи с досрочным завершением национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализует еще три дополнительных объекта из предусмотренных на 2021 год. Их общая протяженность составляет 4,7 км, стоимость — 106,9 млн рублей», — сообщает источник.

Реконструкции и ремонту подвергнутся два участка дороги «Назрань — Средние Ачалуки» общей протяженностью 2,4 км и подъезд к сельскому поселению Барсуки от трассы «Кавказ» протяженностью 2,3 км.

По мнению дорожной службы, благоприятные природно-климатические условия и имеющаяся практика проведения дорожных работ позволят завершить указанные объекты до конца текущего года.

В целом, в 2021 году Ингушетия планирует привести в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью 13,5 км и стоимостью 301,3 млн руб.

Напомним, в текущем году Ингушетия в числе первых завершила реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике, реализовав 7 объектов общей протяженностью 13,6 км.

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