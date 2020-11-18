Ингушетия показала лучший результат в России по итогам «Большого этнографического диктанта»

В Ингушетии в акции приняли участие 8363 человека, из них 1719 (20,55%) женщин и 6644 (79,45%) мужчин. Средний возраст участников по региону — 33 года. Средний балл по республике составляет 82,36, что является лучшим показателем по всей стране, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ФАДН.

Также высокие показатели в других регионах СКФО.

Напомним, международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году прошла в онлайн-формате.

Диктант написали 1 742 661 человек из 85 субъектов России и 123 зарубежных стран.

Средний возраст участников акции — 26 лет. Средний балл этнографических знаний участников — 60.

Лидерами по количеству участников в регионах России стали Москва, Башкортостан, Краснодарский край. В зарубежных странах — Украина, Азербайджан, Казахстан.

Впервые задания диктанта были переведены на английский и испанский языки. Они были оформлены в виде теста и включали в себя 30 вопросов: 20 — единых для всех участников; 10 — уникальных, для каждого субъекта Российской Федерации.

В этом году у участников была возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. После прохождения диктанта каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.

Правильные ответы на задания опубликованы на сайте www.miretno.ru.

В прошлом году в акции приняли участие 454 тысячи человек из 42 стран. Средний балл 2019 года — 55.

В юбилейный год этнографического диктанта были выпущены методические материалы для проведения тематических уроков для 5-11 классов «Урок народного единства» и создан телеграм-канал «Этно интересно».