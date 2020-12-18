Ингушетия — один из самых прозрачных регионов в сфере закупок в текущем году

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Ингушетия — единственный регион среди субъектов СКФО, занявший позицию в рейтинге «высокая прозрачность» по итогам Национального рейтинга прозрачности закупок — 2020.

Источниками данных для проведения исследования являются единая информационная система в сфере закупок (https://www. zakupki. gov. ru), официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками. При оценке учитывались такие показатели, как высокая степень информационной открытости процедур, интенсивность конкуренции в закупках, степень результативности конкурсных процедур, степень фильтрации заявок на участие в закупках, экономическая эффективность закупок.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Комитета Госзаказа республики, проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» — независимый исследовательский центр, специализирующийся на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Рейтинг прозрачности закупок включает в себя пять категорий: федеральные заказчики, региональные, муниципальные, а также корпоративные (223 ФЗ) и частные коммерческие заказчики.

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