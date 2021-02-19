Ингушетия не входит в число регионов с максимальным ростом потребительских цен
Ингушетия не вошла в число регионов с заметным повышением потребительских цен. На Северном Кавказе, по данным газеты «Известия», самый большой рост на продовольственные товары был выявлен в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении) и Северной Осетии (на 8,77%). В список «подорожавших» регионов вошли Саратовская область (на 10,2%), Адыгея (на 9,7%), Рязанская область (на 9,24%), Кабардино-Балкария (на 9,06%), Хакасия (на 9,04%), Калмыкия (на 8,96%), Калужская (на 8,9%) и Брянская области (на 8,78%)
В свою очередь наименьший рост цен на продукты наблюдается в Чукотском (на 3%) и Ненецком автономных округах (на 4,5%), а также в Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), в Камчатском крае, Москве (на 5,1%), Мурманской (на 5,2%) и Новосибирской областях (на 5,3%), Ямало-Ненецком АО (на 5,75%) и Ленинградской области (на 5,77%).
Аналитики из службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что годовой рост цен на потребительские товары в январе 2021 года в целом по стране составил 7% по сравнению с показателями этого же месяца в прошлом году.
«Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию», ― цитирует исследование ТАСС.
Как отмечают эксперты, за период с января 2016 года это самый максимальный рост цен на продукты в годовом выражении. Тогда рост цен был связан с выходом страны из экономического кризиса. Согласно данным FinExpertiza, наиболее сильное подорожание продуктов в январе было зафиксировано в небогатых регионах России с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду. Основной рост цен приходится на плодоовощную продукцию, и связано это с сезонным подорожанием.
По прогнозу Минэкономразвития РФ, снижение цен ожидается во втором квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров, к которым отнесены говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масла, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.