Ингушетия намерена принять участие в этом мероприятии. В этом году выставка пройдет преимущественно в онлайн-формате, что позволит расширить ее аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек.

Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе «золотаяосень2020.рф», которая представит широкие возможности для презентации всем регионам России, производителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка.

Кроме того, в рамках «Золотой осени» запланирована насыщенная деловая программа — она также пройдет в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.

Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала.

Традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проведение выставки будет способствовать укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в АПК, технической и технологической модернизации отрасли.