Авиасообщение

Ингушетия намерена открыть авиарейсы в Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург и Ростов-на-Дону

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Маршрутная сеть ингушского аэропорта «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова будет расширена, планируются полеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург.

Об этом на совещании в Магасе, под руководством первого заместителя главы правительства региона Михаила Илезова, сообщил начальник отдела по развитию транспортного комплекса министерства промышленности и цифрового развития республики Джамалейл Костоев.

«Мы получили положительные ответы о субсидировании авиарейсов на паритетных условиях от губернаторов Новосибирской и Ростовской областей. На наш взгляд, потенциал у этих аэропортов достаточно серьезный, есть несколько регионов, с которыми мы также провели переговоры и которые выражают заинтересованность. Это Тюмень и Екатеринбург. Они готовы рассмотреть вопрос поддержки рейсов в 2021 году», — отметил докладчик.

Костоев дополнил, что увеличение пассажирского потока рассматривается региональными властями как одна из основных задач развития.

«Организация региональных воздушных перевозок обеспечит развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, а также будет способствовать развитию туристического сектора экономики региона. Мы заинтересованы в этом росте, в том числе через расширение маршрутной сети, партнерства с авиакомпаниями», — сказал он.

Было отмечено, что реализация проекта на 40% будет обеспечена средствами из федерального бюджета, остальную финансовую нагрузку поделят между собой субъекты, заключающие соглашение, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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