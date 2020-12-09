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Ингушетия находится в зеленой зоне по освоению средств и ходу реализации мероприятий нацпроекта «Культура»

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, его заместитель Рустам Таркоев и начальники двух профильных отделов приняли участие в мониторинговом совещании по реализации национального проекта «Культура» в СКФО, которое прошло под председательством заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой в формате видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся освоения средств выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Культура», основные проблемы, с которыми столкнулись регионы в ходе их реализации.

В начале совещания Ольга Ярилова ознакомила слушателей с повесткой дня и отметила, в каких регионах наблюдается маленький процент освоения федеральных денежных средств и усматриваются риски незавершения в установленные сроки начатых в текущем году мероприятий. Также было отмечено, что Республика Ингушетия находится в зеленой зоне по кассовому освоению средств и ходу реализации мероприятий нацпроекта.

Темерлан Дзейтов, выступая перед коллегами, рассказал, что в этом году благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Ингушетии завершена реконструкция трех домов культуры, открыты модельные библиотеки, отвечающие всем федеральным стандартам, в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района и в городе Назрани, приобретены инструменты и оборудование для детской школы искусств в Карабулаке.

Кроме того, Дзейтов отметил, что на 1 декабря 2020 года завершено мероприятие по переподготовке и повышению квалификации 68 работников сферы культуры на базе центров непрерывного образования.

В завершение видеоконференции участники задали интересующие их вопросы и обменялись мнениями и предложениями, а также опытом решения образовавшихся проблем.

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