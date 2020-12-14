Коронавирус

Ингушетия находится в «оранжевой» зоне по Covid-19

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Ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности Covid-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Большинство субъектов, в том числе — Ингушетия, находятся в удовлетворительном состоянии («оранжевая» зона).

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности коронавируса. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); «темно-красные» — больше 1,2 (тяжелый).

Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше — усиливается.

«Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье. Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то, как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», — сказал Тавадян.

По его словам, любая эпидемия имеет долгое затухание. Не надо ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут: модели и исторические примеры показывают, что после пика пандемии идет долгий спад заболеваемости.

«Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания — Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации», — отметил Тавадян.

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