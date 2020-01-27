Ингушетия на втором месте среди регионов России по абсолютному приросту молочной продуктивности

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews.

В ТОП-5 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях вошли: Карачаево-Черкесия (+ 4235 кг, всего — 7531 кг), Ингушетия (+3030 кг, всего — 7066 кг), Приморский край (+1951 кг, всего — 6801 кг), Бурятия (+1840 кг, всего — 5027 кг), Волгоградская область (+1672 кг, всего — 7249 кг).

«Лидерами» по абсолютному снижению молочной продуктивности стали: Мурманская область (-963 кг, всего — 3975 кг), Забайкальский край (-778 кг, всего — 614 кг), Хабаровский край (-679 кг, всего — 1818 кг).

Как отмечают аналитики Milknews, по итогам 2019 года средняя продуктивность может вырасти на 3,8%, до 4 663 кг.