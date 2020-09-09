Рейтинг

Ингушетия на четыре пункта улучшила свои позиции в экологическом рейтинге регионов России

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Магас. Ингушетия

В экологическом рейтинге регионов России, составленном общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам лета 2020 года, Ингушетия поднялась на четыре строчки, набрала 61 балл и заняла двадцать пятое место.

Как сообщает РБК, сводный индекс каждого региона рассчитывался по показателям трех индексов: природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического. Максимальный сводный балл — 100. Экологи формируют рейтинг с 2007 года. Данные публикуются по итогам каждого сезона четыре раза в год.

Среди регионов СКФО вновь лидером стала Кабардино-Балкария. Республика заняла 16-е место, набрав 63 балла.

На 18-е место (+1) поднялась Чечня, которая по итогам также набрала 63 балла, однако показала более низкий результат в природоохранном индексе 59 против 76. Карачаево-Черкесия заняла 24- место (+2) со сводным индексом 61 балл. Ингушетия уступила КЧР по природоохранному и промышленно-экологическому индексу, но набрала боле высокие баллы в социально-экологическом индексе.

Дагестан в экологическом рейтинге опустился на 35-е место, потеряв две строчки по сравнению с весенними показателями и набрав 60 баллов в сводном индексе. На одну строчку ниже оказалась Северная Осетия, которая набрала 59 баллов. По сравнению с весенним рейтингом республика поднялась на три позиции в рейтинге.

Худшие показатели среди регионов СКФО оказались у Ставропольского края — 58 баллов в сводном индексе. Тем не менее, с последнего рейтинга регион смог подняться на три позиции вверх, заняв 41-е место.

Лидерами общероссийского рейтинга остаются Тамбовская (75 балла) и Белгородская области (70) и Алтай (70). Самыми неблагополучными с экологической точки зрения регионами стали Челябинская (46), Омская (45) и Иркутская (43) области.

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