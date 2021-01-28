Ингушетия на 13% перевыполнила план на 2020 год по вводу жилья

Об этом сообщил вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов на всероссийском селекторном совещание в режиме видеоконференции, под руководством министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Также, по словам Фаттахова, в регионе ведется работа по строительству инвесторами многоквартирных домов. На сегодня имеются 32 действующих разрешения на строительство таких объектов общей площадью 522 тыс. кв. м.

Как информирует пресс-служба Главы и правительства республики, в ходе совещания обсуждались вопросы реализации мероприятий по стимулированию программ развития строительства в рамках федерального проекта «Жилье».

В 2020 году на реализацию данных мероприятий в Ингушетии было направлено 599 млн рублей, из которых 586,3 млн рублей выделены федеральным бюджетом. На указанные средства произведено строительство четырех объектов: двух школ в столице региона и сельском поселении Яндаре Назрановского района, детского сада в прибрежно-парковой зоне Магаса, а также строительство дороги в городе. Готовность детского сада составляет 100%, на данный момент получено разрешение на ввод ДОУ в эксплуатацию. Что касается остальных объектов, завершение их строительства планируется в текущем году. Кассовое исполнение по вышеуказанным объектам составило 495, 9 млн рублей.

«Учитывая то, что в республике фиксируется нехватка мест в общеобразовательных учреждениях, завершение строительства этих двух школ крайне необходимо. Кроме того, в настоящее время между правительством республики и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере более 117 млн рублей на строительство автомобильной дороги в Магасе», — отметил в своем докладе заместитель председателя правительства республики