Ингушетия может избавиться от проблемы нехватки питьевой воды строительством водозабора на реке Асса

«В ряду острых проблем республики особое место занимает обеспечение населения качественной питьевой водой и строительство системы водоотведения. Более трети населения региона испытывает нехватку воды, на 66,5% изношены разводящие сети водоснабжения», — заявил руководитель субъекта.

Калиматов отметил, что для решения этой проблемы нужно построить водозабор на реке Асса мощностью до 100 тыс. м³/сутки и заменить ветхие разводящие сети. Ориентировочная стоимость этого проекта составляет около 8,5 млрд рублей.

Не менее остро стоит вопрос строительства объектов водоотведения, которые на большей части территории республики отсутствуют полностью, а функционирующие изношены на 85% и не соответствуют нормативам.

На строительство очистных сооружений мощностью 64 млн м³ в год требуется 8,3 млрд руб., и 1 тыс. км канализационных сетей — 10,7 млрд руб.

По его мнению, это жизненно важные для республики проекты, но собственные источники их финансирования у нас отсутствуют, и мы просим оказать содействие в выделении соответствующих средств.

Ранее во время пресс-конференции Калиматов сообщал, что Роспотребнадзором по Ингушетии в Москву были поданы данные о качестве питьевой воды, в которых было указано, что процент ее благоприятности в регионе соответствует 82-м. Однако такие сведения вызвали у него сомнения. В связи с этим по его поручению региональное правительство организовало экспертную проверку.

«Мне известно, что, по предварительным данным проверки, цифра Роспотребнадзора завышена почти в два раза и колеблется между 32-42%. Понимаете, как это опасно? Еще чуть-чуть, и эту воду будет просто невозможно пить», — отмечал Глава региона.

По данным Калиматова, некоторые владельцы частных домовладений и руководители организаций вместо того, чтобы копать выгребные ямы и проводить трубы к городской канализации, выводят стоки бытовых и промышленных отходов в водоемы республики, тем самым нанося существенный урон экологии Ингушетии.