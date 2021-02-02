Ингушетия меньше всех по стране обеспечена спортивными сооружениями

«На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по РФ составил 55,7%. При этом в регионах мы наблюдаем существенную дифференциацию этого показателя. Минимальный уровень — в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%)», — сообщает ведомство.

Отмечается, что анализ финансовой доступности спортивных занятий по стране показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером — 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером — более 80% граждан.

«Основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан — это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания», — добавили в СП.

В ходе анализа также были выявлены существенные расхождения данных отчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта.

«Так, базовые значения целевых показателей за 2018 год ФП «Спорт — норма жизни» расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2-2,5 раза», — отмечает контрольное ведомство.