Образование

Ингушетия испытывает дефицит инженерно-технических кадров — Калиматов

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В Москве состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Калиматов обозначил направления, которые сейчас являются приоритетными для республики. Он отметил, что в региональных вузах сейчас важно не только увеличить количество факультетов, но и разнообразить специальности, которым обучают студентов. Акцент стоит сделать при этом на инженерно-технических профессиях — именно в таких специалистах республика сейчас испытывает необходимость больше других.

Потребность в приведении в соответствие спроса на внутреннем рынке труда с процессом подготовки нужных кадров, по словам руководителя субъекта, лежит и в основе намерения властей республики пересмотреть принципы формирования запроса на выделение мест для целевого обучения.

Обе стороны согласились, что образование — это фундамент будущего и гарантия экономического благополучия региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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