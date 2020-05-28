Ингушетия и «Синергия» договорились о комплексном сотрудничестве в развитии предпринимательства

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Гендиректор республиканского центра «Мой бизнес» Магомет Нальгиев и вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко закрепили намерение о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства, реализации программ переквалификации, образования для пенсионеров.

Достигнута договоренность об информационном взаимодействии в части использования аналитических и статистических данных университета «Синергия», накопленных при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 2019 и 2020 годах».

Центр «Мой бизнес» и университет «Синергия» также будут сотрудничать в части экспертной и консультационной поддержки в области развития малого и среднего предпринимательства. Предполагается информирование населения республики о мерах господдержки предпринимательства, проектах в сфере цифровизации и digital-технологий, организации и проведении форумов, мастер-классов и иных деловых мероприятий.

По данным Нальгиева, документ предусматривает и содействие развитию среднего и высшего образования, взаимодействие по вопросам развития программ переквалификации, образования для лиц предпенсионного и пенсионного возраста региона.

«Университет «Синергия» — некий стандарт качества, который включил в себя все структуры, востребованные на рынке образования, а также первым внедрил инновационные методики, уже доказавшие свою эффективность», — сказал руководитель республиканского центра.

Как отметила вице-президент по инвестполитике и взаимодействию с государственными органами власти «Синергии» Ольга Грищенко, соглашение закрепило дружественные отношения руководства университета и Ингушетии. Корпорация готова приложить все усилия для улучшения положения малого и среднего бизнеса в республике.

Стороны намерены добиться фактических показателей, чтобы ощутимый эффект могли отметить сами ингушские предприниматели.

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