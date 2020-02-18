Ингушетия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации экономики

На совещании в Магасе, под председательством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки, Сбербанк выступил с предложением создать проектный офис в регионе и сформировать «конструктор решений», исходя из целей национальных проектов и утвержденных стратегий социально-экономического развития.

Доля реализуемых проектов с участием Сбербанка за последние годы, в рамках развития СКФО до 2025 года, составляет 60%. Проектные офисы успешно действуют в других регионах округа.

«Сбербанк проанализировал стратегии развития регионов СКФО и разработал комплексное предложение по реализации национальных проектов. Для каждого национального проекта создается «конструктор решений», состоящий не только из классических банковских продуктов, как кредитование, ГЧП, лизинг, банковские гарантии, факторинг, безналичные технологии оплаты, но и новых продуктов «экосистемы», направленных на развитие цифровизации регионов. Совместная работа банка и правительства позволит увеличить объемы ВРП и внедрить эффективные цифровые технологии в приоритетные сферы экономики республики: ЖКХ, здравоохранение, образование, строительство, дорожно-транспортную и туристическую, в том числе с использованием механизма ГЧП», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Сбербанк является основным финансовым институтом в СКФО. Доля банка на рынке кредитования бюджетов регионов — 98%. Количество активных клиентов на территории — 6,3 млн человек. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» банком было выдано более 260 ипотечных кредитов в размере 482 млн рублей.

В СКФО действует разветвленная филиальная сеть Сбербанка — 486 офисов и 3 385 устройств самообслуживания. Банк выстраивает удобную экосистему безналичных расчетов клиентов. В селах осуществляется новый формат оплаты с помощью QR-кода и услуга по снятию наличных в торговых точках. По итогам 2019 года Сбербанк занимает первое место среди налогоплательщиков в СКФО, объем перечисленных налогов составил 4,36 млрд рублей, отметили в пресс-служба кредитного учреждения.