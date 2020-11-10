Туризм

Ингушетия и Рязанская область планируют совместно развивать этнический и культурно-познавательный туризм

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Этнический и культурно-познавательный туризм намерены совместно развивать Ингушетия и Рязанская область. Регионы планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

«В рамках проекта «Мосты дружбы» к нам приезжала делегация из Рязанской области в составе сотрудников министерства по культуре и туризму области совместно с действующими игроками их туристического рынка в лице трех компаний туроператоров и представителями молодежи. О дальнейшей перспективе сотрудничества можно говорить и в контексте соглашения, которое готовится к подписанию», — сказал Мизиев, добавив, что предполагается взаимодействие туроператоров в части развития этнического и культурно-познавательного туризма.

По его словам, за время пребывания в Ингушетии делегаты познакомились с культурой, традициями, историей, кухней и туристическим потенциалом республики.

«Они отметили перспективу развития этнотуризма в Ингушетии, поскольку развитость этнокультуры и национальная айдентика впечатлили как индивидуальных туристов, так и профессионалов отрасли. Для делегатов был организован мастер-класс по изготовлению ингушских национальных ковров истингов, гости побывали в горах региона, где сосредоточено огромное количество древних языческих храмов, родовых башен, попробовали национальную кухню и поднялись на стометровую башню Согласия в Магасе», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта межконфессиональных и межкультурных молодежных обменов «Мосты дружбы», который является грантополучателем конкурса Росмолодежи, в октябре Ингушетию также посетили делегации из Курской и Белгородской областей. После представители Ингушетии посетят все три региона, делегации из которых побывали в северокавказской республике.

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