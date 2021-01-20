Ингушетия готовится к участию во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов
Ингушетия готовится к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Накануне художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзакова приняла участие в онлайн-конференции, посвященной этому мероприятию, сообщила пресс-служба учреждения.
Конференция организована Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова.
«Данный фестиваль призван способствовать сохранению единого культурного пространства страны, укреплению межрегионального культурного сотрудничества и обмена. Считаю, что подобные мероприятия вносят большой вклад в дело сохранения и пропаганды национального культурного наследия народов России», — отметила Эсет Абдурзакова.