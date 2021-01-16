Ингушетия до конца лета расплатится за учебники, поставленные в регион пять лет назад

«В январе прошлого года общая сумма задолженности составляла 145,2 млн рублей, на сегодня этот долг снижен на 73 млн рублей. Этого удалось добиться путем переговоров с издательством «Просвещение», в результате которых достигнута договоренность о проведении реструктуризации задолженности: мы ежемесячно отправляем на счет издательства 10 млн руб.», — приводит слова Боковой пресс-служба Главы и правительства региона.

По ее мнению, это даст возможность к июлю полностью расплатиться за учебники, поставленные в республику пять лет назад.

В сентябре 2015 года между правительством Ингушетии и АО «Издательство «Просвещение» было подписано соглашение о сотрудничестве.

В 2016 году был заключен контракт на обеспечение бесплатными учебниками учащихся общеобразовательных организаций республики с 5-го по 11 классы и обновления фонда учебной литературы для учащихся с 1-го по 4 классы на сумму 280,7 млн руб.

С 2016 по 2019 годы республикой производилась частичная выплата задолженности.

В 2019 году издательство подало иск на 167,7 млн рублей в отношении региональных министерств финансов и образования за книги, по итогам рассмотрения которого республике было предписано выплатить более 155 млн рублей долга.