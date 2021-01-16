Образование

Ингушетия до конца лета расплатится за учебники, поставленные в регион пять лет назад

0

Республиканские власти намерены в этом году выплатить долг за школьные учебники, поставленные издательством «Просвещение» в регион в 2016 году, благодаря реструктуризации суммы. Об этом заявила министр образования и науки Эсет Бокова на совещании у руководителя субъекта в Магасе.

«В январе прошлого года общая сумма задолженности составляла 145,2 млн рублей, на сегодня этот долг снижен на 73 млн рублей. Этого удалось добиться путем переговоров с издательством «Просвещение», в результате которых достигнута договоренность о проведении реструктуризации задолженности: мы ежемесячно отправляем на счет издательства 10 млн руб.», — приводит слова Боковой пресс-служба Главы и правительства региона.

По ее мнению, это даст возможность к июлю полностью расплатиться за учебники, поставленные в республику пять лет назад.

В сентябре 2015 года между правительством Ингушетии и АО «Издательство «Просвещение» было подписано соглашение о сотрудничестве.

В 2016 году был заключен контракт на обеспечение бесплатными учебниками учащихся общеобразовательных организаций республики с 5-го по 11 классы и обновления фонда учебной литературы для учащихся с 1-го по 4 классы на сумму 280,7 млн руб.

С 2016 по 2019 годы республикой производилась частичная выплата задолженности.

В 2019 году издательство подало иск на 167,7 млн рублей в отношении региональных министерств финансов и образования за книги, по итогам рассмотрения которого республике было предписано выплатить более 155 млн рублей долга.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за борьбу с коронавирусом вручили государственные награды медработникам
В 7 лечебных учреждениях Ингушетии открыты пункты вакцинации от Covid-19
Комитет по делам молодежи Ингушетии планирует провести в республике форум IT-технологий
Коронавирусные ограничения в Ингушетии продлили до 15 февраля
Привившиеся от Covid-19 должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител — Мурашко
Власти Ингушетии в минувшем году обеспечили жильем более 30 детей-сирот
Клиенты Почты России из 62 регионов стали миллионерами по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото»
В России наём арендного жилья станет еще прозрачнее
Российский фотограф, блогер и путешественник Тимур Агиров продолжает работу над путеводителем по горной Ингушетии
В России появятся гранты для лучших педагогов музыкальных школ и вузов
Калиматов поздравил сотрудников СУ СКР по Ингушетии с 10-летием Следственного комитета России

Главное

Яндекс.Метрика

 