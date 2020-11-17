Ингушетия до конца года получит более 38,5 млн рублей на строительство объектов водоснабжения

Как сообщается на сайте кабинета министров, речь идет об Ингушетии, Чечне, Липецкой и Оренбургской областях. В каждый из этих регионов до конца текущего года направят более 38,5 млн рублей. Решение поможет им быстрее завершить строительство и модернизацию объектов.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Его цель — к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения страны.

В городах этот показатель должен достичь отметки 99%.