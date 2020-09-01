Ингушетия будет разделена на три зоны ответственности региональных операторов по обращению с ТКО

По его данным, выбранный в 2018 году оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами не в состоянии надлежащим образом организовать работу по сбору и транспортировке отходов с территорий муниципалитетов республики. Деятельность компании не охватывает всю республику, в частности, весь Малгобекский район и основную часть Назрановского района. К работе в столице привлечено учреждение «ЖКХ города Магаса». В связи с вышеизложенным, министерством подано исковое заявление о расторжении соглашения с региональным оператором.

Также Евлоев разъяснил участникам совещания ситуацию с муниципальными территориями размещения мусора. Всего, по данным Минприроды, сейчас на территории республики имеется 15 крупных свалок отходов. Две свалки — в Карабулаке и Малгобеке, являющиеся объектами накопленного вреда окружающей среде, включены в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология» для их рекультивации в последующие годы. С 2023 года планируется организация работы по ликвидации свалки в Назрани и сельских поселениях республики.

Еще один участок в северо-восточной части Малгобека был предоставлен для строительства полигона региональному оператору, однако использовался им не по целевому назначению, а как несанкционированная свалка. В упомянутом выше иске о расторжении соглашения с компанией обозначено требование о ликвидации указанной свалки.

«Важно отметить, что все несанкционированные свалки отходов официально закрыты. Соблюдение запрета на эксплуатацию взято на контроль. Мелкие навалы и загрязненные отходами земельные участки очищаются при проведении ежемесячных субботников и экологических акций», — добавил руководитель ведомства.

В рамках проводимой министерством работы, направленной на выявление экологических нарушений на водных объектах, за четыре года ликвидировано свыше 150 канализационных труб, незаконно выведенных к водоемам и ливневым канализациям. Большинство сбрасываемых через них неочищенных вод загрязняли реки федерального значения Сунжа и Назранка.

«Практика по пресечению подобных явлений будет продолжена», — сказал Евлоев.

Председатель правительства республики отметил повышение эффективности работы ведомства, поставив вместе с тем задачу усилить деятельность по осуществлению экологического надзора.

«Экология в республике оставляет желать лучшего. Даже тот факт, что наши рыболовы в Сунже отпускают рыбу обратно в реку, боясь ее употребить, уже говорит о многом — дальше нас просто ждет экологическая катастрофа. Нам важно срочно предпринять шаги для устранения озвученных проблем. Таким образом, думаю, что здесь необходимо будет подключить Роспотребнадзор для изучения данной ситуации с точки зрения нормативов», — подчеркнул Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.