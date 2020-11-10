Ингушетии выделяются средства из федерального бюджета для строительства спортивных объектов

Как сообщается на сайте кабинета министров, финансирование получат три субъекта: Ингушетия, Мордовия и Воронежская область.

В частности, на эти деньги в Ингушетии построят два футбольных поля с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и пять площадок ГТО, в Воронежской области — физкультурно-оздоровительный комплекс, в Мордовии — футбольное поле.

Субсидии будут перераспределены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства России 5 ноября текущего года.