Ингушетии выделят рекордную сумму для жилищного обустройства более 300 беженцев из Чечни в 2020 году

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В республику в следующем году поступят более 1,1 млрд руб. для обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Чечни, сообщил глава Миннаца Ингушетии Руслан Волков.

«В 2020 году будет выделена рекордная сумма — 1 млрд 180 млн для этих целей», — заявил министр.

По его информации, эти деньги позволят решить вопрос жилищного обеспечения более 320 семей.

В текущем году вынужденным переселенцам выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

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