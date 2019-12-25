Ингушетии выделят рекордную сумму для жилищного обустройства более 300 беженцев из Чечни в 2020 году
В республику в следующем году поступят более 1,1 млрд руб. для обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Чечни, сообщил глава Миннаца Ингушетии Руслан Волков.
«В 2020 году будет выделена рекордная сумма — 1 млрд 180 млн для этих целей», — заявил министр.
По его информации, эти деньги позволят решить вопрос жилищного обеспечения более 320 семей.
В текущем году вынужденным переселенцам выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».